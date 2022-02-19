Фигуристы Тарасова и Морозов отметили вклад Тутберидзе в завоевание олимпийского серебра

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов отметили вклад тренера Этери Тутберидзе в завоевание олимпийского серебра в Пекине в соревнованиях спортивных пар. Своими впечатлениями от выступления они поделились с журналистами после проката.

"Это было все не зря, - сказал Морозов. - Что касается последних четырех лет после прошлой Олимпиады, то у нас действительно были большие сложности, проблемы, у нас даже льда банально не было. В конце прошлого сезона Этери Георгиевна взяла нас в команду, несмотря на то что у нее своя группа девочек, где все были нацелены на пьедестал. Она все равно взяла нас, и это заслуга ее и ее команды. И Максим Траньков работал с нами, как и прежде".

"Сейчас уже можно выдохнуть, внутри такая эмоциональная пустота, хочется прийти в себя, насладиться этим моментом. Олимпиада подошла к концу, мы справились, выполнили свою задачу, сделали все, что могли. Довольны собой", - добавил он.

Тарасова отметила, что после соревнований устала физически и психологически. "Все эти эмоции забирают очень много сил. Судьба ведет по какой-то дороге, и лучше по ней иногда следовать. Я считаю, что просто нам очень сильно повезло", - отметила она.

Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Тарасова и Морозов представляют отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70".