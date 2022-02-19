Боксер Кушиташвили одержал вторую победу на профессиональном ринге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Георгий Кушиташвили одержал вторую победу на профессиональном ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 79,38 кг, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у нигерийца Олареваджу Сегуна техническим нокаутом во втором раунде.

В активе 26-летнего Кушиташвили теперь 2 победы (2 нокаутом), ни одного поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге в декабре прошлого года, выиграв у россиянина Дениса Грачева техническим нокаутом в четвертом раунде.

Летом прошлого года Федерация бокса России исключила Кушиташвили из состава национальной сборной и отстранила от соревнований под эгидой организации. 10 сентября 2020 года суд приговорил Кушиташвили, признанного виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, к трем годам лишения свободы условно. Сотрудники Росгвардии в начале февраля 2020 года задержали Кушиташвили и его приятеля в центре Москвы по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.

Кушиташвили дважды становился чемпионом России в весовой категории до 81 кг (2015, 2018), также завоевал бронзу первенства страны (2016).

37-летний Сегун потерпел второе поражение при 9 победах (8 нокаутом).