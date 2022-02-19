Гончаренко: все призеры в соревнованиях пар на Олимпиаде были достойны золотых медалей

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Завоевавшие серебро и бронзу российские фигуристы были достойны первого места в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде, но золото Игр всего одно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

"Что касается Жени с Володей, у них прокат был на пределе нервов - настолько чисто, давно я такого не помню. Ребята - молодцы, великолепно подошли к Олимпийским играм. Китайская пара, которая оказалась впереди, - очень именитая пара со своей харизмой, с именем и высочайшим рейтингом. Они не были готовы уступать никому, тем более что Олимпийские игры проходят у них на родине".

"Их разделили сотые, а золото - оно только одно. Китайская пара - великие и гениальные", - добавила она.

Третье и четвертое места на Олимпиаде заняли российские пары - Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71); Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,50). "У Мишиной и Галлямова, я считаю, технически самый сильный прокат среди всех, потому что каскад тройной сальхов - ойлер - тройной сальхов больше никто не выполнял. Бойкова и Козловский за исключением ошибки на выбросе подошли в очень хорошей форме; у них был отличный по настроению прокат, технически сложный. К сожалению, они остановились перед пьедесталом, потому что другие пары просто не дали шансов подняться выше", - продолжила собеседница агентства.

"Считаю, что наши фигуристы просто молодцы! Они были прекрасны, очень интересным получилось завершение Игр. Абсолютно весь пьедестал можно назвать золотым, но, к сожалению золотая медаль одна, и они расположились так", - резюмировала Гончаренко.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в субботу стали серебряными призерами Игр в Пекине, набрав в общей сложности 239,25 балла. Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун стали первыми, установив мировой рекорд по общей сумме баллов у пар (239,88).