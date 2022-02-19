Матыцин: российские фигуристы достойно выступили на Олимпиаде в парном катании

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы, выступавшие в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине, показали достойные и яркие выступления. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"От всей души поздравляю замечательных Евгению Тарасову и Владимира Морозова с выдающимся прокатом и завоеванием серебряных медалей. Всего 0,63 балла наша пара уступила хозяевам Игр - китайцам, но для нас награды Жени и Володи с золотым отливом, ребята долгие годы шли к олимпийскому пьедесталу, были в их карьере успехи и неудачи. Но сегодня они продемонстрировали мастерство высшего уровня, справились с волнением и выступили настолько красиво и одухотворенно, что невозможно было оторвать глаз от их программы", - сказал Матыцин.

"Также поздравляю нашу молодую пару, дебютантов Олимпийских игр Анастасию Мишину и Александра Галлямова, у них была технически очень сложная программа, и они откатали ее достойно и уверенно. Ярко показала себя на этих Играх еще одна российская пара - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, занявшие четвертое место. Убежден, у наших молодых пар впереди много победных выступлений. Хочу выразить огромную благодарность тренерам наших фигуристов: Максиму Транькову, Этери Тутберидзе, нашей легендарной Тамаре Москвиной и всему тренерскому штабу, а также Федерации фигурного катания на коньках России и ее президенту Александру Горшкову", - добавил министр спорта.

В субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимира Морозова завоевала серебро Олимпиады, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами Игр. На четвертом месте расположилась еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Победителями Олимпиады стали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов (239,88).

Тарасовой 27 лет, Морозову - 29, в паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. Они являются действующими чемпионами мира, а также победителями командного мирового первенства. Фигуристы представляют Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной.