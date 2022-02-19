Фигурист Морозов отметил, что их пара с Тарасовой была хорошо готова к Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, хорошо подготовилась к зимней Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал Морозов.

"Мы были готовы хорошо, на чемпионате Европы был тоже хороший прокат короткой [программы], были огрехи в произвольной. Мы хорошо тренировались дома, в Москве. Переехали в Красноярск, переехали сюда в Пекин. До последнего не было понятно, кто будет в команде выступать. Мы были готовы давно, здесь поддерживали [себя] в форме, накатывали программы для автоматизма", - сказал Морозов.

Он также добавил, что ему обидно, что от первого места их пару отделили сотые балла.

В субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место. Золотые медали завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Четвертыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.