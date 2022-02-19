Авербух: фигуристы Мишина и Галлямов показывают лучшую технику в парном катании

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, имеют самую сложную произвольную программу по техническому оснащению и успешно представляют ее. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

"Мишина и Галлямов, занявшие третье место, подчеркну, выиграли по технике произвольную программу. Но все-таки им немного не хватило. Я считаю, что Мишина и Галлямов - это, конечно, следующее четырехлетие. У ребят есть большой потенциал с точки зрения художественного воплощения программ, считаю, что их главные постановки еще впереди, пожелаю им раскрыться максимально, уверен, что мы еще увидим Мишину и Галлямова на олимпийском пьедестале, поздравляю их тренера Тамару Николаевну Москвину", - добавил Авербух.

Авербух также поделился впечатлениями от проката Бойковой и Козловского. "Думаю, эта пара себя еще может показать, ребята достаточно молодые, у них все впереди. Сегодня все катались выдающимся образом, на их фоне они действительно были четвертыми, но пара очень красивая. Я действительно получил удовольствие от соревнований", - добавил собеседник агентства.

Мишина и Галлямов завоевали бронзу на Олимпиаде в Пекине, набрав 237,71 балла, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25), на четвертом месте расположилась еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,50). Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун завоевали золото домашней Олимпиады, установив мировой рекорд по общей сумме баллов (239,88).