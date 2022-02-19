Горшков: российские пары показали максимум в произвольной программе на Олимпиаде

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы, выступающие в соревнованиях спортивных пар, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продемонстрировали максимум своих возможностей в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

"Могу сказать, что наши пары сегодня катались очень хорошо. Каждый из них практически сделал максимум. У Тарасовой и Морозова это был лучший прокат. Мишина и Галлямов очень хорошо прокатали. Я думаю, что и Бойкова с Козловским тоже, несмотря на незначительную помарку", - сказал Горшков.

"Огромная благодарность им и их тренерам - все, что я могу сказать", - добавил собеседник агентства.

В субботу Тарасова и Морозов заняли второе место. Золотые медали завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Четвертыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.