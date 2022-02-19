CAS отклонил апелляцию фигуристов из США на решение МОК о награждении на Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

"Коллегия арбитров провела слушания в формате видеоконференции и приняла решение об отказе в удовлетворении апелляции. Решение МОК не проводить церемонию награждения на Олимпийских играх в Пекине остается в силе. Мотивировочная часть решения суда будет опубликована в ближайшие дни", - говорится в заявлении CAS.

Ранее американские фигуристы подали апелляцию в CAS. Спортсмены хотели добиться, чтобы МОК вручил им серебряные медали на церемонии награждения, которая состоится до закрытия Олимпийских игр. Представители фигуристов отметили, что спортсмены добиваются своего законного права, а решение МОК перенести церемонию на неопределенный срок является нарушением Олимпийской хартии.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.