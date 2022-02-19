Фигурист Хань Цун назвал исполнением мечты золото Олимпиады в Пекине в соревнованиях пар

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Китайский фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун осуществили мечту, завоевав золотые медали в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Об этом журналистам рассказал Хань Цун.

"Конечно, такой вечер не забыть никогда, мы осуществили свои мечты у себя на родине, - сказал Хань Цун. - Мы сделали все, что могли, выступили, я думаю, просто потрясающе, мы заработали девятую золотую медаль для китайской команды. Мы положили такую вишенку на торт и гордимся этим, здорово, что наша родина может показать такие красивые Игры, так здорово все организовав. Хочу поблагодарить всех участников. Думаю, что наша любовь к фигурному катанию нас объединяет".

Суй Вэньцзин отметила, что конкуренция была очень жесткой. "Люди в нас сомневались, у нас и рост практически одинаковый, и до нас люди выступали, где мужчина выше где-то на 20 см, - отметила Суй Вэньцзин. - У нас были операции после травм, но я скажу так: не бойся ничего, иди своим путем. Конкуренция очень жесткая везде, но никогда нельзя утрачивать веру в себя, нельзя давать эмоциям и волнению преобладать над тобой".

Хань Цун заявил, что преодоление волнения помогло паре победить. "С молодых ногтей мы начали заниматься фигурным катанием, - отметил он. - Но нам говорили, что у нас такое хрупкое телосложение, что мы вряд ли выиграем когда-нибудь, но мы стали победителями. Мы хотели показать на своем примере, что надо добиваться чего-то в вашем виде спорта. Мы очень волновались, была нервозность. Преодолев давление, мы получили такой результат".

"Судьям надо верить"

На пресс-конференции паре задали вопрос о том, считают ли они, что судейство им помогало. "Вы действительно задали очень прямой вопрос. Это такой вид спорта, где судьи, конечно, оценивают нас и где мы бросаем себе вызов. Все связано с вращениями, сколько оборотов и так далее, - сказал Хань Цун. - Я благодарен за ваш вопрос и за то, что вы спрашиваете, каким образом эти баллы выставляются. Есть виды спорта, где мы должны положиться на судей и верить в их объективность".

Он подчеркнул, что когда сомневаешься в судействе, необходимо понимать принципы выставления оценки.

Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, их соотечественники Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими.

26-летняя Сунь Вэньцзин и 29-летний Хань Цун являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года, на счету китайской пары две золотые и три серебряные медали чемпионатов мира.