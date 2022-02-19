Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Марселе

ТАСС, 19 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Бенжамена Бонзи в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу россиянина, посеянного под вторым номером на турнире. В финале он сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и россиянином Романом Сафиуллиным.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, на счету россиянина восемь титулов ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

25-летний Бонзи занимает 69-е место в рейтинге ATP, на его счету нет титулов под эгидой организации.

Турнир в Марселе проходит в помещении на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет свыше €545 тыс. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.