Духовник олимпийской сборной России отслужит ночную литургию перед хоккейным финалом

ПЕКИН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Духовник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев отслужит ночную литургию перед хоккейным финалом с командой Финляндии. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сегодня, завершая этот богослужебный цикл, совершив молебен в часовне, отслужу литургию, и она будет в ночное время. Потому что завтра утром уже приготовления к финалу. Мы ожидаем его. Сегодня, пересекаясь с хоккеистами, тренерами, администраторами команды, мы и вчерашнюю игру вспоминали. И, конечно, это и усилия, и огромные труды, но знаете, что мне сказали те, кто были там на лавочке? Мы все молились!"

"В предстоянии этой большой семьи, где каждый ведает того, кто создал его, мы на любой стороне этой площадки были вместе, были в единстве и, бог даст, завтра будем также в единстве, и остальное, с помощью божьей, в наших руках. Помоги нам господь!" - добавил духовник сборной.

В воскресенье хоккеисты сборной России сыграют в финальном матче олимпийского турнира с командой Финляндии. Начало - 7:10 мск.