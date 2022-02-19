Боксер Марк Урванов не сумел стать претендентом на титул чемпиона мира WBA

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянин Марк Урванов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 58,97 кг. В 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он проиграл венесуэльцу Анхелю Родригесу решением судей.

До поединка Урванов занимал третье место в рейтинге WBA, Родригес - 12-е. Титулом чемпиона мира WBA в этом весе владеет венесуэлец Рохер Гутьеррес.

В послужном списке Урванова теперь 20 побед (10 нокаутом), три поражения, одна ничья. В 2020 году россиянин завоевал золотой пояс WBA, до этого также владел несколькими региональными титулами.

В активе 34-летнего Родригеса 20 побед (10 нокаутом), одно поражение. Венесуэлец известен тем, что работал спарринг-партнером у филиппинца Мэнни Пакьяо перед его боем с американцем Флойдом Мэйуэзером в 2015 году.