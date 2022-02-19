Абдуллаев победил бывшего чемпиона мира Линареса в бою за звание претендента на титул WBC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянин Заур Абдуллаев защитил серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом бою за звание претендента на титул чемпиона мира WBC, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у бывшего чемпиона мира венесуэльца Хорхе Линареса техническим нокаутом в 12-м раунде.

Абдуллаев одержал четвертую победу подряд после того, как в 2019 году проиграл американцу Дэвину Хейни в бою за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победа в котором дает право на поединок за полноценный пояс чемпиона мира.

В послужном списке 27-летнего Абдуллаева теперь 15 побед (9 нокаутом), одно поражение. Россиянин стал претендентом на титул чемпиона мира WBC, которым владеет Хейни. Абдуллаев до нынешнего боя занимал четвертое место в рейтинге WBC, Линарес - шестое.

36-летний Линарес потерпел седьмое поражение в карьере при 47 победах (29 нокаутом). Он становился чемпионом мира в трех весовых категориях. Венесуэлец остается единственным боксером, сумевшим отправить в нокдаун украинца Василия Ломаченко, которому проиграл в 2018 году техническим нокаутом в десятом раунде. В прошлом поединке Линарес уступил Хейни в бою за титул чемпиона мира WBC решением судей. В конце прошлого года венесуэлец подписал контракт с российской промоутерской компанией RCC Boxing Promotions.