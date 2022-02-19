Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Брест" и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 19 февраля. "Ростов-Дон" в гостях со счетом 29:18 обыграл французский "Брест" в матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

"Ростов-Дон" набрал 19 очков и завершил групповой этап на втором месте, дающем право напрямую выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соперник гандболисток российской команды станет известен после стадии плей-офф за правой выйти в 1/4 финала, игры которой пройдут 26/27 марта и 2/3 апреля.

Первые четвертьфинальные матчи запланированы на 30 апреля. Также напрямую в 1/4 финала из группы A вышел датский "Эсбьерг" (22 очка), венгерский "Ференцварош", "Брест", румынский "Бухарест" и немецкая "Боруссия" сыграют в плей-офф за выход в четвертьфинал.

"Ростов-Дон" становился финалистом Лиги чемпионов в 2019 году, тогда гандболистки в финале уступили венгерскому "Дьёру" со счетом 24:25.