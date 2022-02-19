{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Рублев и Оже-Альяссим сыграют в финале теннисного турнира в Марселе

В полуфинале канадец обыграл Романа Сафиуллина

ТАСС, 19 февраля. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу канадца, имеющего третий номер посева на турнире. В финале он 20 февраля сыграет с россиянином Андреем Рублевым (2).

Оже-Альяссиму 21 год, он занимает девятую строчку в мировом рейтинге, на его счету один титул на турнирах ATP.

Сафиуллину 24 года, россиянин занимает 163-е место в рейтинге ATP, он не побеждал на турнирах под эгидой организации.

Турнир в Марселе проходит в помещении на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет свыше €545 тыс. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.

Теги
ATPРублев, Андрей Андреевич
Футбол в Англии
"Тоттенхэм" прервал 15-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
Команда из Лондона победила со счетом 3:2
"Тоттенхэм" прервал 15-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
Читать полностью