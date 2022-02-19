Рублев и Оже-Альяссим сыграют в финале теннисного турнира в Марселе

ТАСС, 19 февраля. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу канадца, имеющего третий номер посева на турнире. В финале он 20 февраля сыграет с россиянином Андреем Рублевым (2).

Оже-Альяссиму 21 год, он занимает девятую строчку в мировом рейтинге, на его счету один титул на турнирах ATP.

Сафиуллину 24 года, россиянин занимает 163-е место в рейтинге ATP, он не побеждал на турнирах под эгидой организации.

Турнир в Марселе проходит в помещении на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет свыше €545 тыс. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.