"Тоттенхэм" прервал 15-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

ТАСС, 19 февраля. Футбольный клуб "Манчестер Сити" дома уступил "Тоттенхэму" со счетом 2:3 в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Забитыми мячами в составе "Тоттенхэма" отметились Деян Кулусевски (4-я минута), Гарри Кейн (59, 90+5). У "Манчестер Сити" отличились Илкай Гюндоган (33), Рияд Марез (90+2). Кулусевски забил свой дебютный мяч за лондонский клуб, швед перешел в "Тоттенхэм" 31 января из итальянского "Ювентуса" на правах аренды до лета 2023 года.

"Манчестер Сити" прервал 15-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии (14 побед и одна ничья), последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали 30 октября в матче с "Кристал Пэлас" (0:2). "Манчестер Сити" остается лидером первенства страны, набрав 63 очка в 26 матчах. "Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений и располагается на седьмой строчке с 39 очками за 23 встречи.

В следующем матче "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Эвертоном" 26 февраля, "Тоттенхэм" 23 февраля в гостях встретится с "Бёрнли".