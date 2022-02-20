Передача Чалова помогла "Базелю" разгромить "Лозанну" в чемпионате Швейцарии по футболу

ТАСС, 20 февраля. Футбольный клуб "Базель" со счетом 3:0 победил "Лозанну" в матче чемпионата Швейцарии. Встреча прошла в Базеле.

Забитыми мячами отметились Майкл Лэнг (50-я минута), Адам Салаи (65) и Ноа Каттербах (89). На 58-й минуте встречи нападающий команды Фабиан Фрай не сумел реализовать пенальти.

Российский нападающий "Базеля" Федор Чалов вышел на поле с первых минут и отметился голевой передачей. Это первое результативное действие россиянина за швейцарский клуб, в который он перешел 1 февраля из российского ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона. На 81-минуте российский форвард был заменен на Жоэлсона Фернандеша.

"Базель" одержал вторую победу за последние шесть матчей и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 40 очков. "Лозанна" потерпела шестое поражение кряду и занимает 10-е место в таблице с 12 очками.

В следующем матче "Базель" на выезде сыграет с "Цюрихом" 27 февраля, "Лозанна" в этот же день примет "Люцерн".