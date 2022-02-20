Анжелика Сидорова выиграла турнир по прыжкам с шестом в Клермоне

ТАСС, 20 февраля. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) во французском Клермоне.

Сидорова преодолела планку на высоте 4,87 м и превзошла лучший результат сезона в мире (4,85 м), который она показала на турнире во французском Льевене 18 февраля. Второй стала ее соотечественница Полина Кнороз (4,81 м), третьей - словенка Тина Шутей (4,75).

На турнире в Льевене Сидорова также одержала победу, Кнороз тогда стала седьмой (4,55).

На этапе зимнего тура World Athletics в Бирмингеме второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту заняла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, разделившая эту позицию с британкой Лорой Зиалор (обе - 1,91 м). Победила австралийка Элеанор Паттерсон (1,97).

Сидоровой 30 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, чемпионом мира (2019) и Европы (2014). Кнороз 22 года, на турнире в Клермоне она установила личный рекорд. Ласицкене 29 лет, в 2021 году она также стала победительницей Бриллиантовой лиги. Россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали чемпионатов Европы.

Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет в Белграде с 18 по 20 марта.