Трусова заменила Валиеву в показательном выступлении Квителашвили на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова заменила в показательном номере в гала-представлении на Олимпиаде Камилу Валиеву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее в номере на музыку из фильма "Аладдин", в котором, словно из лампы, появляется Квителашвили в образе синего джина, лампу в начале номера выносила Валиева. На этот раз лампу вынесла Трусова, Валиева в настоящее время уже находится дома, в Москве. Все спортсмены представляют школу фигурного катания "Хрустальный", тренируются в группе Этери Тутберидзе.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Трусова. Ранее Валиева стала победительницей в командном турнире фигуристов, однако награждение спортсменов до сих пор не прошло, поскольку идет разбирательство в связи с положительным результатом допинг-теста спортсменки, сданного во время чемпионата России в декабре.