Григоренко: у хоккеистов сборной России присутствует нервозность в финале Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею ощущают нервозность в финальном матче олимпийского турнира с командой Финляндии. Об этом в эфире Первого канала рассказал нападающий российской сборной Михаил Григоренко.

"Паша Карнаухов специально пошел на вбрасывание, отборолись, шайбу подвигали. Решил, что надо бросить, и удачно попал. То, что мы забили первыми, сыграло, финны пошли вперед, а у нас нервозность присутствует, надо проще играть", - сказал Григоренко.

После первого периода сборная России ведет со счетом 1:0, шайбу на восьмой минуте забросил Григоренко.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финальном матче в 2018 году сборная России со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Германии.