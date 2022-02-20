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Олимпиада-2022 в Пекине

Финские хоккеисты сравняли счет в финальном матче Олимпиады со сборной России

Шайбу забросил Вилле Покка

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею сравняла счет в финальном матче олимпийского турнира с командой России. Встреча проходит в Пекине.

На гол российского нападающего Михаила Григоренко на восьмой минуте матча заброшенной шайбой ответил защитник омского "Авангарда" Вилле Покка (24-я минута).

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финальном матче в 2018 году сборная России со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Германии.

Сборная Финляндии во второй раз играет в финале олимпийского турнира. В 2006 году финны со счетом 2:3 уступили шведам.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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