Сборные России и Финляндии по хоккею играют вничью после двух периодов финала Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Два периода финального матча олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Финляндии завершились со счетом 1:1. Встреча проходит в Пекине.

На гол российского нападающего ЦСКА Михаила Григоренко на восьмой минуте матча заброшенной шайбой ответил защитник омского "Авангарда" Вилле Покка (24-я минута).

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финальном матче в 2018 году сборная России со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Германии.

Сборная Финляндии во второй раз играет в финале олимпийского турнира. В 2006 году финны со счетом 2:3 уступили шведам.