Сборная Финляндии по хоккею вышла вперед в финальном матче Олимпиады с командой России

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии в начале третьего периода вышла вперед в финальном матче олимпийского турнира с командой России. Встреча проходит в Пекине.

Счет в игре на восьмой минуте открыл нападающий российской сборной Михаил Григоренко. На 24-й минуте финны отыгрались благодаря голу Вилле Покки. На 41-й минуте сборная Финляндии вышла вперед благодаря голу Ханнеса Бьёрнинена.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финальном матче в 2018 году сборная России со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Германии.

Сборная Финляндии во второй раз играет в финале олимпийского турнира. В 2006 году финны со счетом 2:3 уступили шведам.