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Олимпиада-2022 в Пекине
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Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали Олимпийских игр

В финале российская команда уступила финской сборной со счетом 1:2
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Описание
Игроки мужской сборной России по хоккею
© Сергей Бобылев/ТАСС
Нападающий сборной Финляндии Маркус Гранлунд и защитник сборной России Вячеслав Войнов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Игроки мужской сборной России по хоккею
Нападаюший сборной Финляндии Харри Песонен, защитник сборной России Александр Никишин и вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Нападающий сборной Финляндии Миро Аалтонен
© Сергей Бобылев/ТАСC
Защитник сборной Росси Александр Елесин и нападающий сборной Финляндии Валттери Филппула
© Сергей Бобылев/ТАСC
Игроки мужской сборной Финляндии по хоккею
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенной шайбой в составе российской сборной отметился Михаил Григоренко (8-я минута). У финнов отличились Вилле Покка (24) и Ханнес Бьёрнинен (41).

Сборная России на групповом этапе обыграла швейцарцев (1:0) и датчан (2:0), уступив чехам (5:6 ОТ). В четвертьфинале россияне снова переиграли команду Дании (3:1), а в полуфинале оказались сильнее шведов (2:1 по буллитам). Сборная Финляндии не потерпела ни одного поражения на олимпийском турнире, финские хоккеисты на групповом этапе обыграли словаков (6:2), латвийцев (3:1) и шведов (4:3 ОТ). В четвертьфинале финны обыграли швейцарцев (5:1), а в полуфинале - словаков (2:0).

Бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине стали словацкие хоккеисты. В матче за третье место в субботу они обыграли шведов со счетом 4:0. В женском хоккейном турнире Сборная Канады в финале обыграла команду США со счетом 4:2. Третье место заняла команда Финляндии, сборная России в четвертьфинале проиграла швейцаркам (2:4).

Сборная России в третий раз играла в финале Олимпиады. В 1998 году россияне проиграли чехам (0:1), а в 2018 году победили немцев (4:3 в овертайме). Также российская сборная завоевала бронзовые награды Олимпиады 2002 года. Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпиады, на счету финнов также две серебряные и четыре бронзовые награды

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первыми стали норвежцы (16-8-13), вторыми - немцы (12-10-5), третьими - китайцы (9-4-2). По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1681337
2Германия1210527
3Китай94215
4США810725
5Швеция85518
6Нидерланды85417
7Австрия77418
8Швейцария72514
9Россия6121432
10Франция57315
11Канада481426
12Япония36918
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Финляндия2248
17Новая Зеландия2103
18Австралия1214
19Великобритания1102
20Венгрия1023
21Бельгия1012
21Чехия1012
21Словакия1012
24Белоруссия0202
25Испания0101
25Украина0101
27Польша0011
27Латвия0011
27Эстония0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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