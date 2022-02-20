Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали Олимпийских игр

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.
Заброшенной шайбой в составе российской сборной отметился Михаил Григоренко (8-я минута). У финнов отличились Вилле Покка (24) и Ханнес Бьёрнинен (41).
Сборная России на групповом этапе обыграла швейцарцев (1:0) и датчан (2:0), уступив чехам (5:6 ОТ). В четвертьфинале россияне снова переиграли команду Дании (3:1), а в полуфинале оказались сильнее шведов (2:1 по буллитам). Сборная Финляндии не потерпела ни одного поражения на олимпийском турнире, финские хоккеисты на групповом этапе обыграли словаков (6:2), латвийцев (3:1) и шведов (4:3 ОТ). В четвертьфинале финны обыграли швейцарцев (5:1), а в полуфинале - словаков (2:0).
Бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине стали словацкие хоккеисты. В матче за третье место в субботу они обыграли шведов со счетом 4:0. В женском хоккейном турнире Сборная Канады в финале обыграла команду США со счетом 4:2. Третье место заняла команда Финляндии, сборная России в четвертьфинале проиграла швейцаркам (2:4).
Сборная России в третий раз играла в финале Олимпиады. В 1998 году россияне проиграли чехам (0:1), а в 2018 году победили немцев (4:3 в овертайме). Также российская сборная завоевала бронзовые награды Олимпиады 2002 года. Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпиады, на счету финнов также две серебряные и четыре бронзовые награды
В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первыми стали норвежцы (16-8-13), вторыми - немцы (12-10-5), третьими - китайцы (9-4-2). По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|16
|8
|13
|37
|2
|Германия
|12
|10
|5
|27
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|10
|7
|25
|5
|Швеция
|8
|5
|5
|18
|6
|Нидерланды
|8
|5
|4
|17
|7
|Австрия
|7
|7
|4
|18
|8
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|9
|Россия
|6
|12
|14
|32
|10
|Франция
|5
|7
|3
|15
|11
|Канада
|4
|8
|14
|26
|12
|Япония
|3
|6
|9
|18
|13
|Италия
|2
|7
|8
|18
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|2
|2
|4
|8
|17
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Великобритания
|1
|1
|0
|2
|20
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|21
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|21
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|1
|2
|24
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|25
|Испания
|0
|1
|0
|1
|25
|Украина
|0
|1
|0
|1
|27
|Польша
|0
|0
|1
|1
|27
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|27
|Эстония
|0
|0
|1
|1