Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали Олимпийских игр

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенной шайбой в составе российской сборной отметился Михаил Григоренко (8-я минута). У финнов отличились Вилле Покка (24) и Ханнес Бьёрнинен (41).

Сборная России на групповом этапе обыграла швейцарцев (1:0) и датчан (2:0), уступив чехам (5:6 ОТ). В четвертьфинале россияне снова переиграли команду Дании (3:1), а в полуфинале оказались сильнее шведов (2:1 по буллитам). Сборная Финляндии не потерпела ни одного поражения на олимпийском турнире, финские хоккеисты на групповом этапе обыграли словаков (6:2), латвийцев (3:1) и шведов (4:3 ОТ). В четвертьфинале финны обыграли швейцарцев (5:1), а в полуфинале - словаков (2:0).

Бронзовыми призерами Олимпиады в Пекине стали словацкие хоккеисты. В матче за третье место в субботу они обыграли шведов со счетом 4:0. В женском хоккейном турнире Сборная Канады в финале обыграла команду США со счетом 4:2. Третье место заняла команда Финляндии, сборная России в четвертьфинале проиграла швейцаркам (2:4).

Сборная России в третий раз играла в финале Олимпиады. В 1998 году россияне проиграли чехам (0:1), а в 2018 году победили немцев (4:3 в овертайме). Также российская сборная завоевала бронзовые награды Олимпиады 2002 года. Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпиады, на счету финнов также две серебряные и четыре бронзовые награды

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первыми стали норвежцы (16-8-13), вторыми - немцы (12-10-5), третьими - китайцы (9-4-2). По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).