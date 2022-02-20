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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпийских игр

Российская команда в Пекине завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла девятое место в медальном зачете по итогам Олимпийских игр в Пекине.

Сборная России на Играх в Пекине завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Победу в медальном зачете одержала команда Норвегии (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград), второй стала сборная Германии (12-10-5), на третьей строчке расположились спортсмены из Китая (9-4-2).

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля, начало - в 15:00 мск.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1681337
2Германия1210527
3Китай94215
4США810725
5Швеция85518
6Нидерланды85417
7Австрия77418
8Швейцария72514
9Россия6121432
10Франция57315
11Канада481426
12Япония36918
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Финляндия2248
17Новая Зеландия2103
18Австралия1214
19Великобритания1102
20Венгрия1023
21Бельгия1012
21Чехия1012
21Словакия1012
24Белоруссия0202
25Испания0101
25Украина0101
27Польша0011
27Латвия0011
27Эстония0011

 

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