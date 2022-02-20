Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпийских игр

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла девятое место в медальном зачете по итогам Олимпийских игр в Пекине.
Сборная России на Играх в Пекине завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Победу в медальном зачете одержала команда Норвегии (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград), второй стала сборная Германии (12-10-5), на третьей строчке расположились спортсмены из Китая (9-4-2).
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля, начало - в 15:00 мск.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|16
|8
|13
|37
|2
|Германия
|12
|10
|5
|27
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|10
|7
|25
|5
|Швеция
|8
|5
|5
|18
|6
|Нидерланды
|8
|5
|4
|17
|7
|Австрия
|7
|7
|4
|18
|8
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|9
|Россия
|6
|12
|14
|32
|10
|Франция
|5
|7
|3
|15
|11
|Канада
|4
|8
|14
|26
|12
|Япония
|3
|6
|9
|18
|13
|Италия
|2
|7
|8
|18
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|2
|2
|4
|8
|17
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Великобритания
|1
|1
|0
|2
|20
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|21
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|21
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|1
|2
|24
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|25
|Испания
|0
|1
|0
|1
|25
|Украина
|0
|1
|0
|1
|27
|Польша
|0
|0
|1
|1
|27
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|27
|Эстония
|0
|0
|1
|1