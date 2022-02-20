Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпийских игр

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла девятое место в медальном зачете по итогам Олимпийских игр в Пекине.

Сборная России на Играх в Пекине завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Победу в медальном зачете одержала команда Норвегии (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград), второй стала сборная Германии (12-10-5), на третьей строчке расположились спортсмены из Китая (9-4-2).

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля, начало - в 15:00 мск.