Лыжница Рыгалина рассказала о сложных погодных условиях во время масс-старта на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ, 20 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер во время масс-старта на 30 км заставлял лыжниц останавливаться на трассе. Об этом журналистам рассказала российская лыжница Анастасия Рыгалина.

"Можно сказать, впервые такие условия. Во-первых, такой уровень трассы, что тяжело было с самого начала, когда мы уже приехали и понимали, что марафон будет проходить тяжело. И плюс ко всему эти погодные условия, хорошо, что старт передвинули, потому что сейчас ветер все усиливается и усиливается. Когда последний круг бежали, было уже нереально, в плане того, что местами ветер останавливал, невозможно было против него идти", - сказала Рыгалина.

Начало женского масс-старта было перенесено из-за погодных условий с 9:30 мск на 6:00 мск.

Олимпийской чемпионкой стала норвежская лыжница Тереза Йохауг, второе место заняла американка Джессика Диггинс, третьей стала финка Кертту Нисканен. Россиянка Татьяна Сорина заняла пятое место, Мария Истомина - девятое, Анастасия Рыгалина - 17-е. Наталья Непряева сошла с дистанции на первом круге.