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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России стала второй по завоеванным медалям на Олимпийских играх

Всего в Пекине российская команда завоевала 32 медали, обновив национальный рекорд
Александра Трусова и Анна Щербакова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Александра Трусова и Анна Щербакова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине и обновила национальный рекорд по данному показателю.

Спортсмены сборной в Пекине завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). Российская команда стала девятой (6-12-14). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).

Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей на одних Играх. На Олимпийских играх в Пекине было разыграно 109 комплектов наград.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1681337
2Германия1210527
3Китай94215
4США810725
5Швеция85518
6Нидерланды85417
7Австрия77418
8Швейцария72514
9Россия6121432
10Франция57315
11Канада481426
12Япония36918
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Финляндия2248
17Новая Зеландия2103
18Австралия1214
19Великобритания1102
20Венгрия1023
21Бельгия1012
21Чехия1012
21Словакия1012
24Белоруссия0202
25Испания0101
25Украина0101
27Польша0011
27Латвия0011
27Эстония0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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