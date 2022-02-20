Сборная России стала второй по завоеванным медалям на Олимпийских играх

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине и обновила национальный рекорд по данному показателю.

Спортсмены сборной в Пекине завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). Российская команда стала девятой (6-12-14). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).

Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей на одних Играх. На Олимпийских играх в Пекине было разыграно 109 комплектов наград.