Поздняков назвал успешным результат сборной России на Олимпийских играх в Пекине

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России добилась успешного результата на Олимпийских играх в Пекине, завоевав 32 медали. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Сборная России стала второй по завоеванным медалям на Олимпиаде, на счету российской команды шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых наград. В воскресенье российские хоккеисты проиграли команде Финляндии (1:2) и завоевали серебряные медали. Больше всех медалей в Пекине завоевали норвежские спортсмены (37).

"Я думаю, это успешные Игры для наших ребят, успешное выступление, - сказал Поздняков. - Мы перед Играми предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых, включая этот матч".

Российские олимпийцы установили новый национальный рекорд по числу завоеванных медалей, ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. Вторыми стали немцы (12-10-5), третьими - китайцы (9-4-2). Четвертое место заняла команда США (8-10-7), далее идут шведы (8-5-5), нидерландцы (8-5-4), австрийцы (7-7-4) и швейцарцы (7-2-5).