Поздняков считает, что российские хоккеисты играли самоотверженно в финале Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал игру сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр самоотверженной и поздравил игроков с завоеванием серебряных медалей. Об этом Поздняков сообщил журналистам.

Сборная России проиграла финальный матч команде Финляндии со счетом 1:2.

"Сегодня соперник был явно сильнее наших ребят, но игроков нельзя упрекнуть в нежелании, они ловили шайбы на себя чуть ли не зубами - руками, ногами, самоотверженно все играли. Поэтому я скажу, что серебро они завоевали", - сказал Поздняков.

Хоккеисты завоевали 32-ю медаль сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). Российская команда стала девятой (6-12-14). По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).