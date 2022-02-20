Лещенко считает, что сборной России по хоккею на Олимпиаде не хватало ярких лидеров

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине не хватало ярких лидеров. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

"Конечно, грустно, финны играли гораздо интереснее наших. Иногда наши ребята выдавали хорошие отрезки, финны же играли основательно, продуманно, очень комбинационно, - сказал Лещенко. - У нас не хватало, конечно, ярких лидеров, ребят, которые могли бы взять игру на себя. Но нужно сказать ребятам спасибо за то, что они сражались, боролись".

Российские хоккеисты со счетом 1:2 проиграли команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира.