Фазель назвал неинтересным финал олимпийского хоккейного турнира

ПЕКИН, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игра между сборными России и Финляндии в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине получилась незрелищной, а победу одержала команда, которая лучше оборонялась. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Мы увидели, каким будет хоккей в будущем, когда титулы и медали выигрывает оборона, - сказал Фазель. - Финал не был чрезвычайно зрелищным, и точно не таким интересным, как игра сборных России и Швеции в полуфинале. Оборонительные действия и немного везения принесли финнам золото Игр, надо их с этим поздравить. Но у россиян все равно получился хороший турнир, серебро - это тоже олимпийская медаль".

"Теперь сборной России надо будет подготовиться к чемпионату мира и там постараться сделать на один шаг больше, чтобы выиграть титул", - добавил Фазель.

Российские хоккеисты проиграли команде Финляндии со счетом 1:2 в финальном матче Олимпийских игр в Пекине.