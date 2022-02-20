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Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк: нападающие сборной России по хоккею не выполнили задачу в финале Олимпиады

Решающий матч прошел в воскресенье и завершился со счетом 2:1 в пользу финской сборной

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Нападающие сборной России по хоккею не выполнили свою задачу в финальном матче олимпийского турнира с финнами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Вратарь и защита сыграли у нас на "пятерку", а нападение не выполнило свою задачу. Все же с одним забитым годом олимпийским чемпионом стать тяжело. Команда билась, никто не скажет, что она была безвольной, проявила характер, ложились под шайбу", - сказал Третьяк.

Встреча завершилась победой финнов со счетом 2:1.

Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпийских игр.

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Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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