Третьяк: нападающие сборной России по хоккею не выполнили задачу в финале Олимпиады

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Нападающие сборной России по хоккею не выполнили свою задачу в финальном матче олимпийского турнира с финнами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Вратарь и защита сыграли у нас на "пятерку", а нападение не выполнило свою задачу. Все же с одним забитым годом олимпийским чемпионом стать тяжело. Команда билась, никто не скажет, что она была безвольной, проявила характер, ложились под шайбу", - сказал Третьяк.

Встреча завершилась победой финнов со счетом 2:1.

Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпийских игр.