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Олимпиада-2022 в Пекине

Вратарь Федотов признался, что поражение в финале Олимпиады демотивирует его

В воскресенье сборная России уступила команде Финляндии в решающем матче олимпийского турнира со счетом 1:2
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Поражение в финале олимпийского турнира демотивирует вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Об этом голкипер рассказал журналистам.

"Финны закрывали ворота, создавали нам дискомфорт, трафик перед воротами, - сказал Федотов. - Тяжело и неприятно, опустошение есть. Когда ты подходишь к этому (золотым медалям Олимпиады - прим. ТАСС) так близко [и проигрываешь], то это демотивирует".

Защитник россиян Дамир Шарипзянов поздравил финнов с чемпионством. "Финны забили на гол больше, чем мы, - сказал он. - По игре сами все видели - они забили два рабочих гола. Такие голы приносят чемпионство. Поздравляем финнов с победой".

"Будем вспоминать, как играли, что были так близко и упустили такой хороший шанс. Финны играют системно, всегда одинаково, и это работает. Мы тоже играем системно, но не знаю, нечего сказать", - добавил защитник.

Сборная России в финале Олимпиады со счетом 1:2 уступила финнам. Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпийских игр.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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