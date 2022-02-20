Вратарь Федотов признался, что поражение в финале Олимпиады демотивирует его

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Поражение в финале олимпийского турнира демотивирует вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. Об этом голкипер рассказал журналистам.

"Финны закрывали ворота, создавали нам дискомфорт, трафик перед воротами, - сказал Федотов. - Тяжело и неприятно, опустошение есть. Когда ты подходишь к этому (золотым медалям Олимпиады - прим. ТАСС) так близко [и проигрываешь], то это демотивирует".

Защитник россиян Дамир Шарипзянов поздравил финнов с чемпионством. "Финны забили на гол больше, чем мы, - сказал он. - По игре сами все видели - они забили два рабочих гола. Такие голы приносят чемпионство. Поздравляем финнов с победой".

"Будем вспоминать, как играли, что были так близко и упустили такой хороший шанс. Финны играют системно, всегда одинаково, и это работает. Мы тоже играем системно, но не знаю, нечего сказать", - добавил защитник.

Сборная России в финале Олимпиады со счетом 1:2 уступила финнам. Сборная Финляндии впервые выиграла золотые медали Олимпийских игр.