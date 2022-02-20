Вратарь сборной России по хоккею Федотов заявил, что приобрел новые силы на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов приобрел новые физические и ментальные силы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

"По поводу перехода в Национальную хоккейную лигу - поживем - увидим. Эта Олимпиада придала мне уверенность. В первую очередь, на ней ментально и физически я приобрел новые силы, которые дают преимущество перед другими", - сказал Федотов.

Российские хоккеисты заняли второе место по итогам олимпийского турнира, в финале россияне со счетом 1:2 уступили сборной Финляндии. Федотов провел все шесть матчей команды, одержал с ней четыре победы при двух поражениях.

Федотову 25 лет, он выступает за ЦСКА с 2021 года. Ранее голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Нефтехимик", "Салават Юлаев" и "Трактор". В составе сборной России Федотов дебютировал в 2021 году.