Смирнов: российские спортсмены достойно выступили на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены достойно выступили на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

"Сборная команда достойно выступила в целом, - сказал Смирнов. - Мы по-прежнему вписываем в историю Олимпийских игр яркие имена - это в первую очередь представители лыжного спорта, фигурного катания. Поздравляю наших чемпионов, героев, обладателей призовых мест за прекрасные выступления, а также их тренеров и тех, кто содействовал их успешному выступлению. Я считаю, что большое количество медалей, которые мы завоевали, говорит о хорошем заделе и хороших перспективах".

"При умелой организации мы идем по правильному пути. На мой взгляд, мы серьезно нуждаемся в укреплении тренерского корпуса", - добавил собеседник агентства.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине. Победителем медального зачета Игр в Пекине стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой. По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми - россияне (32), третьими - немцы (27).