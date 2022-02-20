Бьёрнинен: хоккеисты сборной Финляндии верили в себя в матче с россиянами на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею верила в свои силы в финальном матче Олимпиады в Пекине против команды России. Об этом журналистам рассказал нападающий финской команды Ханнес Бьёрнинен.

"Это командный успех, мы знали, что будем создавать хорошие моменты, в этот раз забить удалось мне, - сказал Бьёрнинен. - Я не знаю, в чем наш секрет. Мы верили в себя, хорошо работали, хорошо оборонялись, но сегодня удалось сыграть хорошо и в нападении. Мы заслужили эту победу сегодня. Мы всю игру демонстрировали хороший хоккей и после первого периода верили, что у нас будут хорошие шансы забить".

В воскресенье сборная Финляндии обыграла россиян со счетом 2:1. Бьёрнинен забросил победную шайбу на 41-й минуте. Сборная Финляндии впервые выиграла хоккейный турнир на Олимпиаде. Церемония закрытия Игр в Пекине состоится 20 февраля.