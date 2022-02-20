Жамнов: Ковальчук полностью справился с работой в должности генменеджера сборной России

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине Илья Ковальчук полностью справился с работой в своей должности. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской сборной Алексей Жамнов.

"Мне повезло, что такой был тренерский штаб. Ковальчук полностью справляется со своей должностью. В дальнейшем хотелось бы, чтобы эта команда тренерского штаба и генменеджера работала в сборной. А как дальше будет - посмотрим", - сказал Жамнов.

"Я не удивлен, как они [финны] играли. Если посмотреть все матчи в турнире, у них только первый матч был атакующий, а так в основном играли в такой же хоккей, как в финале. Для нас не было удивлением, но нам не хватило злости в атаке, наверное, оттого такой результат", - добавил главный тренер сборной России.

Сборная России в финале олимпийского турнира проиграла финнам со счетом 1:2.

Жамнов возглавляет команду с осени 2021 года, тогда же Ковальчука назначили генеральным менеджером. В тренерский штаб Жамнова также входят Сергей Федоров и Алексей Кудашов.