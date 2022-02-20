Гимнастка Мельникова планирует возобновить тренировки со сборной в июне

ВЛАДИМИР, 20 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова планирует возобновить тренировки с национальной командой на подмосковной базе "Озеро Круглое" в июне. Как рассказала ТАСС спортсменка, первыми соревнованиями, в которых она намерена участвовать, станет чемпионат мира в октябре.

"Я планирую вернуться к тренировкам полноценно в июне, - сказала спортсменка. - В июне официально я поеду на олимпийскую спортивную базу "Озеро Круглое" на первый сбор. Сейчас тренируюсь по одному разу в день в легком режиме. Первые соревнования, в которых я планирую принять участие, - это чемпионат мира в октябре".

Ранее Мельникова объявила о паузе в карьере.

Мельникова напомнила, что с 2022 года вступили в силу изменения технических параметров, за которые выставляются оценки в спортивной гимнастике, при подготовке на это будет обращаться особое внимание.

"Изменились правила. Во-первых, нужно будет подстроиться первым делом под правила, и да, какие-то программы я буду менять соответственно", - добавила она.

Мельниковой 21 год, на ее счету серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье, бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. В конце октября 2021 года на чемпионате мира она победила в личном многоборье, а также завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.