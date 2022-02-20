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Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка гимнастка Мельникова заявила, что ей больно за Валиеву

Фигуристка заняла на Олимпиаде в Пекине четвертое место в женском одиночном катании
Ангелина Мельникова Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Ангелина Мельникова
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВЛАДИМИР, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Олимпиады-2020 в Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова испытала боль из-за ситуации вокруг фигуристки Камилы Валиевой. Об этом Мельникова сообщила ТАСС перед началом открытой тренировки, которая в воскресенье проходит во владимирской спортивной школе олимпийского резерва им. Н. Г. Толкачева.

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"Ситуацию с Камилой не могу прокомментировать. Просто больно, больно смотреть на все эти новости, которые появлялись каждый день", - сказала Мельникова.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде. Золото выиграла россиянка Анна Щербакова. Второй стала еще одна представительница России, Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото. Ранее Валиева стала победительницей в командном турнире фигуристов, однако награждение спортсменов до сих пор не прошло, поскольку идет разбирательство в связи с положительным результатом допинг-теста спортсменки, сданного во время чемпионата России в декабре.

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Олимпиада-2022 в ПекинеМельникова, Ангелина РомановнаВалиева, Камила Валерьевна
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