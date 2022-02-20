Жамнов: все хоккеисты сборной России были достойны выступать на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Работа по отбору кандидатов в сборную России по хоккею осложнялась отсутствием контрольных матчей, все игроки национальной команды были достойны выступать на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Алексей Жамнов.

"Сделал бы замены сейчас, если бы знал, как все сложилось? Я отвечу так, что все те, кто был на данный момент в сборной, достойны выступать на Олимпиаде, - сказал Жамнов. - Никаких вопросов нет, если рассматривать другие кандидатуры - тяжело об этом говорить, все были в одинаковой ситуации, не было контрольных матчей, когда скрупулезнее можешь посмотреть каждую кандидатуру. Я поблагодарил каждого из них и признателен за работу, которую они проделали".

В воскресенье россияне уступили финнам со счетом 1:2 в финале олимпийского турнира.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине пройдет позднее в воскресенье.