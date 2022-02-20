Первый президент КХЛ считает, что к штабу сборной России после Олимпиады есть вопросы

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вопросы по итогам финала хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, в котором сборная России проиграла команде Финляндии, должны быть адресованы не игрокам, а тренерскому штабу и консультантам. Такое мнение ТАСС высказал первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), член правления Федерации хоккея России (ФХР) Александр Медведев.

"Что касается игры, думаю, ни в коем случае нельзя предъявлять претензии к ребятам, которые полностью отдавались игре, - сказал Медведев. - Они сражались и умирали на площадке, чего стоят только три меньшинства, в которых мы не пропустили ни одной шайбы. Но было бы странно не задать несколько вопросов, которые, может быть, не возникли бы, если бы мы сегодня выиграли".

Россияне уступили финнам со счетом 1:2.

"Объективно говоря, финны сегодня играли лучше и это причина нашего поражения. Тогда вопросы должны быть не к хоккеистам, которые были призваны в нашу сборную и провели на сборах около месяца до выезда в Пекин. Вопросы простые и, думаю, они есть на языке у всех, кто любит хоккей", - продолжил член правления ФХР.

Первым вопросом, который озвучил он, являются причины отсутствия в составе сборной России на Олимпиаде ведущих снайперов и бомбардиров КХЛ, за исключением Вадима Шипачева. "Еще вопрос, почему ряд сильных защитников не был призван в сборную? Третий вопрос - если эти игроки не подходили под выбранный стиль игры нашей сборной, тогда в какой хоккей мы играли, под который не подходили минимум восемь лидеров клубов КХЛ? Это важно не только для анализа, но и для движения вперед, этот вопрос имеет ключевое значение", - подчеркнул собеседник агентства.

"Это вопросы и к тренерскому штабу, и к консультантам. Если бы мы выиграли сегодня, никто бы и не вспоминал, что происходило в предыдущих матчах. Да, проигрыш чехам можно связать с тем, что он ничего не решал. Есть такое выражение "возить тачку", думаю, не будет преувеличением сказать, что кроме сегодняшней игры, которая была битвой, стиль игры сборной лучше всего можно охарактеризовать этими словами", - резюмировал Медведев.