Третьяк: российские хоккеисты на Олимпиаде играли с характером и самоотверженностью

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине показала характер и желание играть за страну. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Поздравляю команду с серебром. Конечно, у сборной России всегда одна задача - золото, но, к сожалению, в финале финны были сильнее, лучше сыграли в атаке и создали больше моментов, когда забиваешь один гол, трудно выиграть Олимпиаду. Хотел бы похвалить нашу защиту за самоотверженность, особенно в плей-офф, особенно в финале. Ребята ложились под шайбу, старались, бились, не жалея сил и здоровья, у наших хоккеистов все в порядке с характером и с желанием играть за страну", - сказал Третьяк.

"Я не обсуждаю персональную игру отдельных хоккеистов, но для вратарей всегда делаю исключение: могу сказать, что [Иван] Федотов заслуживает твердую пятерку за весь турнир. Он был лучшим игроком сборной России на Олимпиаде, постоянно выручал, отбивал сложные броски, делал все, чтобы оставить команде шансы на победу, вот и в финале он сделал несколько потрясающих спасений, благодаря Ивану финны забили гораздо меньше, чем создали. Федотов показал высочайший уровень русской вратарской школы. В последние годы в Национальную хоккейную лигу уехали очень сильные отечественные голкиперы, но в России прибавили в мастерстве новые игроки, в результате вратарская линия олимпийского состава оказалась сильнейшей", - отметил президент ФХР.

Российские хоккеисты завоевали серебро Олимпийских игр, в финальном матче уступив сборной Финляндии со счетом 1:2.

Третьяк также подчеркнул, что сборная Финляндии уверенно выступила в Пекине и заслужила победу. "Нельзя не отметить, что финал проигран очень сильному сопернику, финны - молодцы, они старательно, шаг за шагом, грамотно готовились к Олимпиаде. Использовали все возможности, которые были по ходу сезона: наигрывали состав на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала, придерживались острого тактического стиля, с контролем шайбы, великолепными передачами и доминированием на льду. Финляндия привезла в Пекин очень сильную и уверенную в своих силах сборную, можно сказать, что они заслужили этот успех", - заявил он.

Сборная Финляндии впервые стала победителем Олимпиады, российские хоккеисты выигрывали олимпийский турнир в 2018 году.