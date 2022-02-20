Около 60 российских спортсменов примут участие в церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Около 60 спортсменов сборной России примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщил руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады будет лыжник Александр Большунов, выигравший в Пекине три золотые медали. В церемонии закрытия также примут участие российские фигуристы.

Соревновательная программа Олимпийских игр в Пекине завершилась 20 февраля. Церемония закрытия Олимпиады начнется в 15:00 мск.