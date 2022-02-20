Мацуев считает, что сборная России на Олимпиаде показала потенциал для развития

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российские спортсмены на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине продемонстрировали, что у них есть потенциал для более успешного выступления через четыре года - на Играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России Денис Мацуев.

"Если подытоживать выступление сборной России, у нас рекорд по общему числу медалей и недостаток золота, - сказал Мацуев. - Тем не менее, это говорит о том, что у наших зимних видов спорта есть потенциал. А Александр Большунов - национальный герой (лыжник на Играх в Пекине завоевал золото в эстафете, скиатлоне и масс-старте, серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте - прим. ТАСС) вне всяческих сомнений! Столько выиграть за одну Олимпиаду удавалось только величайшим спортсменам современности".

"Поздравляю всю нашу сборную! Это была непростая Олимпиада по всем показателям, которая проходила в очень странные времена. Тем не менее, мы показали, что у нас есть команда, у которой есть потенциал. Уверен, что через четыре года мы можем улучшить как количество медалей, так и результаты в отдельных дисциплинах. Не сомневаюсь, что на данном этапе это замечательный результат", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что остается максималистом. "В частности, хочется, чтобы в хоккее мы вышли на наш комбинационный уровень (сборная России в воскресенье проиграла в финале команде Финляндии со счетом 1:2 - прим. ТАСС). Вне зависимости от того, кто приезжает в сборную - будь то энхаэловцы, или игроки из КХЛ. У нас есть поколение, у нас есть молодежь, которая может показывать наш фирменный хоккей - искрометный, с комбинациями и импровизацией", - продолжил он.

Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине и обновила национальный рекорд по данному показателю. Спортсмены сборной в Пекине завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9). В неофициальном командном зачете россияне стали девятыми. Тройку лучших составили сборные Норвегии (16-8-13), Германии (12-10-5) и Китая (9-4-2).