Чернышенко: сборная России проявила волевые качества и достойно выступила на Олимпиаде

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены достойно выступили на Олимпийских играх в Пекине, проявив волевые качества в непростых условиях. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Российская команда достойно выступила и проявила стойкость, волевые качества в непростых условиях. 32 награды на Играх в Пекине - это историческое достижение по сумме медалей за всю историю участия отечественной сборной в зимних Олимпийских играх. По общему количеству медалей мы занимаем второе место среди всех стран-участниц. Поздравляем всех олимпийцев, гордимся каждым в российской сборной!" - сказал Чернышенко.

"Надолго запомнятся триумфальные победы российских лыжников - в скиатлоне и марафоне у Александра Большунова, в женской и мужской эстафетных гонках. Российские фигуристы в очередной раз подтвердили уверенные позиции в своем виде спорта: золото Анны Щербаковой, невероятные прокаты Александры Трусовой, золото российской команды в командном турнире, серебро Евгении Тарасовой и Владимира Морозова и бронза Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании, серебро Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах - эти успехи подтверждают, что именно наша сборная вершит историю современного фигурного катания", - добавил вице-премьер.

Чернышенко отметил вклад тренеров и специалистов в успех российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. "Историческими выступлениями отметились спортсмены во фристайле и прыжках на лыжах с трамплина. Российская сборная завоевала медали в десяти видах спорта. Это заслуженные результаты спортсменов, специалистов, тренерского штаба, представителей всех организаций, принимавших участие в подготовке нашей команды", - отметил Чернышенко.

Сборная России в Пекине завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9). На Играх в Пекине россияне завоевали 11 медалей в лыжных гонках (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые), шесть медалей в фигурном катании (2-3-1), четыре - в биатлоне (0-1-3), три - во фристайле (0-0-3), по две в шорт-треке и конькобежном спорте (обе дисциплины: 0-1-1), по одной серебряной награде в хоккее и прыжках на лыжах с трамплина и по одной бронзовой медали в санном спорте и сноуборде.