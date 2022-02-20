Зарипов считает, что сборная России по хоккею имеет большое будущее

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею второй раз подряд боролась за золотые медали Олимпиады, эта команда имеет большое будущее. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира Данис Зарипов, ныне выступающий за казанский "Ак Барс".

"Конечно, хотелось бы [увидеть победу], российские хоккеисты могли сыграть лучше и добиться максимального результата, но все профессионалы понимают, что это хоккей, - сказал Зарипов. - Здесь не бывает так, что то, чего мы хотим, получаем. Сегодня была абсолютно равная борьба, немного финны превосходили, соответственно, в реализации им повезло сегодня больше. Поэтому результат по делу".

"Очень радостный момент, что наша сборная в числе победителей, вторую Олимпиаду подряд борется за золото до последнего момента. Радует также, что команда молодая, у нее большое будущее", - добавил Зарипов.

В воскресенье россияне уступили финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады в Пекине. Сборная России выиграла олимпийский турнир в 2018 году, победив в финале команду Германии в овертайме (4:3).