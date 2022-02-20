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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист Воронков надеется, что у него будет еще возможность сыграть в финале Олимпиады

В воскресенье сборная России уступила команде Финляндии в решающем матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Воронков надеется, что у него будет еще шанс сыграть в финале Олимпиады. Об этом 21-летний хоккеист рассказал журналистам.

"Сегодня был самый главный матч, надо было забивать. Дай бог, чтобы был еще такой шанс, будем работать, стараться", - сказал он.

В матче предварительного этапа против чехов Воронков был удален до конца игры за удар соперника в голову, но сумел избежать дисквалификации. "Со мной поговорили, чтобы не отвечал на провокации, поменьше эмоций постарался показывать", - заявил Воронков.

В воскресенье россияне уступили в финале Олимпиады финнам со счетом 1:2.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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