Чернышенко: перед российскими спортсменами поставлена цель попасть в тройку на Играх-2030

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Перед российскими спортсменами поставлена стратегическая цель попасть в тройку общекомандного медального зачета на Олимпийских играх 2030 года. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"И даже, если не все наши ожидания оправдались, - это значит, есть над чем работать, мы будем идти вперед к вершинам, - сказал Чернышенко. - Продолжим совершенствовать инфраструктуру для подготовки сборных команд, анализировать результаты и реализовывать целевые программы по видам спорта".

"Наша стратегическая цель - быть в тройке общекомандного зачета на Играх в 2030 году", - сказал Чернышенко.