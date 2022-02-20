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Олимпиада-2022 в Пекине

Чернышенко: перед российскими спортсменами поставлена цель попасть в тройку на Играх-2030

На Олимпиаде в Пекине сборная России заняла девятое место в общекомандном медальном зачете
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Евгений Биятов/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Евгений Биятов/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Перед российскими спортсменами поставлена стратегическая цель попасть в тройку общекомандного медального зачета на Олимпийских играх 2030 года. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"И даже, если не все наши ожидания оправдались, - это значит, есть над чем работать, мы будем идти вперед к вершинам, - сказал Чернышенко. - Продолжим совершенствовать инфраструктуру для подготовки сборных команд, анализировать результаты и реализовывать целевые программы по видам спорта".

"Наша стратегическая цель - быть в тройке общекомандного зачета на Играх в 2030 году", - сказал Чернышенко.

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Чернышенко, Дмитрий НиколаевичОлимпиада-2022 в Пекине
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