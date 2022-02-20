Депутат Пайкин отметил чрезвычайную политизированность прошедшей Олимпиады

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры в Пекине запомнились чрезвычайной политизированностью. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин.

"По количеству медалей, которые завоевала наша национальная сборная на зимних Олимпийских играх, установлен новый рекорд, 32 медали увозят российские спортсмены, - сказал Пайкин. - Лучшие достижения были показаны только на сочинской Олимпиаде - тогда мы завоевали 30 медалей, но командное место - девятое. О чем это говорит? Прежде всего, о том, что у нас огромный спортивный потенциал, мы больше других стран, даже лидеров Пекина, завоевали серебряных и бронзовых медалей".

"Значит, в нашей сборной спортсмены мирового уровня, кроме того, данный факт говорит о том, что создана материально-техническая база для спорта высоких достижений, - продолжил парламентарий. - Но почему же тогда так мало золота в нашей олимпийской копилке? Ответ на этот вопрос надо искать в тренерских штабах олимпийцев, даже простым болельщикам было видно, что до золотой победы не хватало чуть-чуть, иногда - меткости в стрельбе, иногда - физической и психологической выносливости. И это вопрос не к спортсменам - мы гордимся каждой медалью, понимая, что за ними стоят годы упорных тренировок, мой вопрос, скорее, к федерациям, к тренерам, к развитию и конкуренции тренерских школ".

"Конечно, Олимпиада была чрезвычайно политизирована, но я не стал бы на этот фактор списывать все проблемы. Мы должны воспитывать спортсменов, которые покажут на следующей Олимпиаде такой класс, что никакая политическая ангажированность не сможет его опровергнуть", - подытожил Пайкин.

Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине и обновила национальный рекорд по данному показателю. Спортсмены сборной в Пекине завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9). В неофициальном командном зачете россияне стали девятыми. Тройку лучших составили сборные Норвегии (16-8-13), Германии (12-10-5) и Китая (9-4-2).