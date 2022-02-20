Поздняков считает, что слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой вызваны эмоциями

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о холодном отношении окружения к российской фигуристке Камиле Валиевой основаны на человеческих эмоциях, которые трудно сдержать. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.
"Великая Катарина Витт (немецкая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка - прим. ТАСС) расплакалась в студии немецкого телевидения, да и выступление Томаса Баха, как мне кажется, тоже было основано прежде всего на человеческих эмоциях, которые трудно сдержать, - сказал Поздняков. - Про нас, россиян, я вообще не говорю, вы все видели и слышали. Думаю, все нормальные люди понимали, что случившаяся здесь спортивная драма и последовавшая за ней настоящая травля 15-летней спортсменки - все это очень далеко от идеалов и ценностей олимпизма в их изначальном виде".
Ранее Бах заявил журналистам, что был неприятно удивлен тем, как холодно окружение Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе на Играх в Пекине.