Поздняков считает, что слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой вызваны эмоциями

"Великая Катарина Витт (немецкая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка - прим. ТАСС) расплакалась в студии немецкого телевидения, да и выступление Томаса Баха, как мне кажется, тоже было основано прежде всего на человеческих эмоциях, которые трудно сдержать, - сказал Поздняков. - Про нас, россиян, я вообще не говорю, вы все видели и слышали. Думаю, все нормальные люди понимали, что случившаяся здесь спортивная драма и последовавшая за ней настоящая травля 15-летней спортсменки - все это очень далеко от идеалов и ценностей олимпизма в их изначальном виде".

Ранее Бах заявил журналистам, что был неприятно удивлен тем, как холодно окружение Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе на Играх в Пекине.

