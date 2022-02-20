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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков считает, что слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой вызваны эмоциями

Ранее глава МОК заявил на пресс-конференции, что был неприятно удивлен тем, как холодно окружение фигуристки встретило спортсменку после проката в произвольной программе
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о холодном отношении окружения к российской фигуристке Камиле Валиевой основаны на человеческих эмоциях, которые трудно сдержать. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

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"Великая Катарина Витт (немецкая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка - прим. ТАСС) расплакалась в студии немецкого телевидения, да и выступление Томаса Баха, как мне кажется, тоже было основано прежде всего на человеческих эмоциях, которые трудно сдержать, - сказал Поздняков. - Про нас, россиян, я вообще не говорю, вы все видели и слышали. Думаю, все нормальные люди понимали, что случившаяся здесь спортивная драма и последовавшая за ней настоящая травля 15-летней спортсменки - все это очень далеко от идеалов и ценностей олимпизма в их изначальном виде".

Ранее Бах заявил журналистам, что был неприятно удивлен тем, как холодно окружение Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе на Играх в Пекине.
 

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Бах, ТомасПоздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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